Портальные автомойки для легковых автомобилей
Надежные и простые в управлении портальные моечные установки Керхер отвечают высоким экологическим стандартам. Экономичность и высокая рентабельность делают их универсальным решением для оснащения моечных центров, заправочных станций, автосалонов, сетевых супермаркетов и других объектов с интенсивным потоком легкового автотранспорта.
Гораздо больше, чем просто автоматическая мойка.
Портальные автомойки Керхер серии CB отличаются высоким качеством и максимальной эффективностью. Долговечные материалы и конструкция на базе стальных элементов, подвергнутых горячей оцинковке, гарантируют надежную работу с минимальными затратами времени и средств на обслуживание. Благодаря этому Вы сможете целиком сконцентрироваться на своей главной задаче – рентабельной мойке автотранспорта.
Унифицированная базовая конструкция
Все модели серии CB строятся на единой платформе, при проектировании которой были использованы самые современные технические решения.
Бережная мойка
Электромоторы, осуществляющие перемещение верхней щетки и верней сушилки, управляются при помощи преобразователя частоты, что обеспечивает бережную обработку автомобиля.
Максимум безопасности
В целях безопасности пользователей и во избежание повреждений автомобиля моечные установки серии CB оснащены индуктивным датчиками, фотореле и многоступенчатой системой механических предохранительных устройств.
Минимум обслуживания
Конструкция целого ряда узлов установки CB (в том числе подшипников, направляющих, непосредственных приводов перемещения боковых щеток и ременного подъемного привода) исключает необходимость в техническом обслуживании.
Удобный доступ
Ко всем компонентам обеспечен быстрый и легкий доступ с фронтальной стороны.
Оптимизация расхода воды
В целях сбережения природных ресурсов водораспределительный узел подает воду и чистящие средства только к тем элементам установки, которые задействованы в данный момент.
Высокая эффективность для любой задачи
Предназначенные для автомоек с различной пропускной способностью, портальные установки серии CB предусматривают возможность использования целого ряда опций и компонентов оснащения, обеспечивающих расширение функциональных возможностей. Все это гарантирует блестящий результат – эффективное удаление грязи за кратчайшее время в сочетании с максимально бережным отношением к автомобилю.
Успех не ограничен размерами
Пять вариантов габаритной и рабочей высоты позволяют легко адаптировать установку к особенностям места эксплуатации и любым распространенным моделям автомобилей – от обычных легковых до фургонов малой грузоподъемности.
1) Высота установок с пакетом облицовки «Eco» без передней обшивки меньше на 65 мм. Габаритная высота установки CB с высотой промывки 2,00 м без передней обшивки меньше на 120 мм.
CB 3: универсальное решение для быстрой и экономичной автомойки
Оперативность, экономичность и гибкость – оптимальное сочетание этих трех качеств делает установку CB 3 универсальным решением для целого ряда областей применения.
Привлекательный дизайн
На выбор предлагаются различные варианты оформления установки, рассчитанные на индивидуальные потребности клиента.
Эффективная предварительная очистка
Предварительная обработка автомобиля позволяет удалить с него следы насекомых и стойкие загрязнения.
Мойка колес
На выбор предлагаются система мойки колес с тарельчатыми щетками или система высокого давления Rawa 2.0, обеспечивающая еще более высокую эффективность.
Оптимизированная система контурной обработки
Боковые щетки устанавливаются вертикально или под углом 15°, что позволяет эффективно очищать пороги и верхнюю часть автомобиля.
Превосходная сушка
Верхняя сушилка, перемещающаяся вдоль контура автомобиля и снабженная поворотной ламелью для оптимального обдува крыши, а также две боковые сушилки гарантируют тщательное высушивание всего автомобиля.
CB 5: высокая производительность при малых размерах
Установка Керхер CB 5 представляет собой рентабельное решение для автомоек с пропускной способностью более 1 200 автомобилей в месяц. Полный цикл мойки осуществляется всего за два прохода портала, что значительно сокращает время ожидания и повышает прибыльность.
Установка CB 5 предлагается в трех вариантах высоты: 2,8 м (CB 28/5); 2,5 м (CB 25/5) и 2,3 м (CB 23/5).
Эффективность предварительной очистки
Предварительная обработка автомобиля позволяет удалить следы насекомых и другие стойкие загрязнения.
Эффективная защита лакового покрытия
Пенополироль RM 837, обладающая свойством восстановления лакового покрытия, создает на нем невидимую защитную пленку, сохраняющуюся на протяжении продолжительного времени.
Мойка колес
На выбор предлагаются система мойки колес с тарельчатыми щетками или система высокого давления Rawa 2.0, обладающая еще более высокой эффективностью чистки.
Эффективная предварительная мойка
Мойка осуществляется с использованием систем нанесения активной пены и обработки автомобиля струями воды под высоким давлением с боков или со всех сторон.
Превосходная сушка
Верхняя сушилка с поворотной ламелью перемещается вдоль контура автомобиля.
CB Takt: для решения любых задач
Установка CB Takt – оптимальное решение для ситуаций, когда производительности обычной портальной моечной установки уже не достаточно, а эксплуатация полномасштабной линии автоматической мойки еще не оправдана с экономической точки зрения. Два расположенных друг за другом портала позволяют одновременно мыть и высушивать два автомобиля.
Высокая пропускная способность
Установка рассчитана на 1 200 и более циклов мойки в месяц. При этом безупречные результаты мойки и сушки гарантируются даже при максимальной скорости работы портала.
Всегда верный выбор
Многообразие вариантов оснащения установки CB Takt позволяет сочетать высокую пропускную способность с широким выбором программ.
Превосходная мойка колесных дисков
На выбор предлагаются система мойки колес с тарельчатыми щетками или система высокого давления Rawa 2.0, обладающая еще более высокой эффективностью чистки.
Превосходная сушка
Верхняя сушилка, перемещающаяся вдоль контура автомобиля и снабженная поворотной ламелью для оптимального обдува крыши, а также две боковые сушилки гарантируют тщательное высушивание всего автомобиля.
Максимальный комфорт
Во время всего процесса мойки и сушки водитель остается в кабине.
Оснащение по индивидуальным запросам
[1] Эффективная мойка колес
Система с тарельчатыми щетками обеспечивает тщательную очистку колесных дисков. Еще более эффективно очищает их инновационная система Rawa 2.0, по принципу действия сходная с электрической зубной щеткой.
[2] Мойка высоким давлением со всех сторон
Возможны разные варианты мойки высоким давлением – обработка порогов, боковых сторон (включая пороги) или всего автомобиля.
[3] Эффективная сушка
Для разных вариантов сушки автомобиля предусмотрены две боковые сушилки, перемещаемая вдоль его контура верхняя сушилка с поворотной ламелью или без нее, а также система Opti Drop Stop для защиты от капель воды, стекающих с верхней щетки.
[4] Различные варианты щеточного оснащения
На выбор предлагаются разные материалы щетины в разных цветовых вариантах: полиэтилен, CareTouch® (вспененный полиэтилен), комбинация CareTouch® и полиэтилена.
[5] Оптимизированная контурная обработка
Боковые щетки устанавливаются вертикально или под углом 15°, что позволяет оптимально очищать пороги и верхнюю часть автомобиля.
[6] Безопасный заезд на автомойку
Колесные отбойники в форме направляющих и ограничители скорости позволяют разместить автомобиль в правильном положении.
[7] Дистанционный контроль
Система дистанционного контроля RDS позволяет отслеживать работу установки в онлайн-режиме.
[1] Индивидуальный выбор дизайна
Стандартные пакеты облицовки Eco, Deluxe и Open Art обеспечивают установкам серии CB привлекательный внешний вид. По желанию покупателя они могут также поставляться в индивидуальном варианте дизайна.
[2] Функциональные элементы облицовки
Во всех элементах передней, боковой и верхней облицовки установок CB современный дизайн сочетается с высокой функциональностью.
[3] Надежная защита от брызг
Мойка автомобиля неизбежно сопровождается разбрызгиванием воды. Надежную защиту от брызг обеспечивают специальные боковые и верхние элементы облицовки.
[4] Разные варианты энергоснабжения
Подведение электроэнергии и воды к порталам установок серии CB может осуществляться при помощи стоек, энергоцепи или кабельной подвески.
[5] Обзор всех функций
Система управления basic предоставляет информацию обо всех важнейших функциях, а версия comfort обеспечивает еще более широкие возможности.
[6] Интенсивная мойка днища
Системы мойки днища, которыми оснащены установки серии CB, используют неподвижные или управляемые сегменты, которые гарантируют безупречный результат чистки.
[7] Интеллектуальные пульты управления
Значительные различия в исполнении и функциональных возможностях пультов CR 213, CR 300, CR 110 и CR 114 позволяют выбрать устройство, оптимальное для конкретных условий эксплуатации установки.
Забота об окружающей среде: системы оборотного водоснабжения от Керхер
Оборудование Керхер для очистки и повторного использования сточных вод, образующихся при мойке автомобилей, сокращает расходы и сохраняет окружающую среду. Установка регенерации, основанная на принципе физической фильтрации частиц в гидроциклоне, позволяет повторно использовать весь объем сточных вод для выполнения процессов мойки, в результате чего значительно (до 85%) сокращается расход чистой воды.
[A] Система со сбросом воды в канализацию из отстойника
[B] Система со сбросом воды в канализацию из бака для очищенной воды
Контур рециркуляции
Проходя через отстойник [1], сточные воды моечной установки попадают в насосный отстойник [2]. Находящийся в нем насос подает воду в гидроциклон [3]. Прошедшая через него очищенная вода поступает в бак [4], из которого при помощи насоса [5] отбирается для выполнения различных моечных операций. Избыток воды может быть сброшен в канализацию через перелив насосного отстойника [6] – напрямую или через сепаратор (в зависимости от законодательных предписаний). Возможно также отведение в канализацию [7] воды из бака для очищенной воды (в таком случае не требуется соединять отстойник с канализационным коллектором).
Оборудование и чистящие средства для автомоек
8-800-1000-654
