Промышленная техника для сбора пыли и производственных отходов
Мобильные или стационарные, рассчитанные на сбор различных объемов твердых, жидких, проблематичных или вредных для здоровья отходов: промышленные пылесосы и аспирационные установки Kärcher позволят вам оперативно и тщательно решать даже самые сложные задачи уборки.
Гарантия качества – сделано в Германии
Доверьтесь нашему опыту!
Высококачественные компоненты, обширные ноу-хау, собственное производство и высокая квалификация персонала гарантируют высочайшее качество и долгий срок службы нашей продукции – уже на протяжении многих десятилетий.
Надежная работа в сложнейших условиях
Каждая отрасль предъявляет специфические требования к уборочной технике. Это могут быть интеграция в технологический процесс, повышенная оперативность уборки, большие объемы отходов или необходимость удаления опасных веществ. Для решения соответствующих задач необходимо разное оборудование – как универсальное, так и специального назначения. От металлообрабатывающих или автомобильных заводов до предприятий фармакологической или пищевой промышленности: промышленные пылесосы Kärcher – лучший выбор в этом сегменте техники.
- Гибко переналаживаемое мобильное и стационарное оборудование
- Оптимальные решения для сбора больших или малых объемов отходов
- Эффективное удаление больших объемов пыли, твердых и жидких веществ
- Безопасные сбор и утилизация вредных для здоровья отходов
- Техника, рассчитанная на непрерывную промышленную эксплуатацию
Более чем полувековой опыт
Воспользуйтесь преимуществами, которые гарантирует Вам более чем 50-летний опыт компании Kärcher в области проектирования и производства пылесосов промышленного назначения, а также наш постоянный контакт с клиентами по всему миру, позволяющий совместно анализировать изменяющиеся потребности промышленных предприятий и оптимально адаптировать к ним нашу продукцию.
РЕШЕНИЯ KÄRCHER ДЛЯ КАЖДОЙ ОТРАСЛИ
ВАШИ ОТХОДЫ – НАША ПРОБЛЕМА. KÄRCHER ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимальные решения для любых проблем
Широкий ассортимент промышленных пылесосов и аспирационных установок Kärcher позволяет вам выбрать оптимальные решения для любых промышленных задач: мобильное или стационарное оборудование для сбора малых или больших объемов отходов самых разнообразных материалов – жидких или твердых, не представляющих опасности или способных причинить серьезный вред здоровью.
Промышленные пылесосы
Промышленные пылесосы предназначены для сбора сухой или влажной стружки, крупной пыли и прочих частиц грязи в стационарном или мобильном режиме эксплуатации. Решение этой задачи обеспечивается высоким разрежением при относительно низком объемном потоке воздуха.
Промышленные пылеудалители
Пылеудалители представляют собой стационарные аппараты, предназначенные для сбора распределенных в воздухе частиц пыли и очень мелкой стружки. Решение этой задачи обеспечивается низким разрежением при относительно высоком объемном потоке воздуха.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ И СТРУЖКИ
ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ АБРАЗИВНОЙ СТРУЖКИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Промышленным предприятиям требуются пылесосы, способные надежно работать на протяжении многих часов или даже в круглосуточном режиме. При этом спектр собираемых отходов исключительно широк: от абразивной стружки и крупного мусора в малых или больших объемах до различных жидкостей – воды, масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и т. д.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ФИЛЬТРАЦИИ
На предприятиях различных отраслей требуется собирать производственные отходы самых разных видов – шлам, вредную для здоровья пыль, мелкую или крупную стружку, песок и другие сыпучие материалы, волокнистые вещества, остатки пищевых продуктов, органические материалы и т. д. Такое разнообразие определяет высочайшие требования к используемым технологиям фильтрации. В программе промышленных пылесосов Kärcher вы найдете модели с оптимальными фильтрами для решения любых задач уборки – как периодического, так и непрерывного в круглосуточном режиме.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ УЧАСТКАХ
К пылесосам, применяемым во взрывоопасных зонах, предъявляются самые высокие требования. Взрывозащищенные промышленные пылесосы Kärcher в полной мере удовлетворяют им. Некоторые модели имеют сертификаты взрывобезопасности TÜV и IBExU.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
В воздухе могут содержаться частицы самых разных видов: тонкая пыль, опасные для здоровья вещества, мелкая стружка или продукты износа. На предприятиях многих отраслей обязательным требованием является непрерывное удаление пыли, образующейся при обработке металлов, стекла, камня, текстильных волокон, пищевых продуктов или химикатов, непосредственно в процессе производства. Наши промышленные аспирационные установки, интегрируемые в технологическое оборудование, способны надежно решать эту задачу в круглосуточном режиме.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЮБОЙ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ
Задача непрерывного сбора взрывоопасных взвешенных частиц непосредственно в местах их образования предъявляет высочайшие требования к оборудованию, используемому для ее решения. Многолетний опыт стационарной круглосуточной эксплуатации наших взрывозащищенных аспирационных установок, предназначенных для работы на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, подтверждает их высокую эффективность на предприятиях металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, автомобильной, химической, фармакологической, пищевой, бумажной, полимерной и других отраслей промышленности.
Индивидуальные решения для особых задач
Индивидуальные решения
Требования к промышленным системам удаления пыли и производственных отходов могут быть весьма специфическими. Мы спроектируем любое решение в точном соответствии с вашими индивидуальными запросами – от бюджетного мобильного оборудования до комплексных стационарных систем, интегрируемых в конкретный технологический процесс. Более чем 50-летний опыт разработки и реализации промышленных систем пылеудаления позволяет нам предложить вам самое эффективное решение – все необходимое от одного поставщика.
Трубопроводы для сбора отходов в необходимых местах
Наши стационарные промышленные пылесосы вы можете использовать для ручного сбора производственных отходов на одном или нескольких рабочих местах или интегрировать непосредственно в технологический процесс. Мы предлагаем для этого все необходимые компоненты – от принадлежностей для оборудования постов уборки до трубопроводов по индивидуальному заказу.
