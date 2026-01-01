8-800-1000-654
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПОДМЕТАЛЬНО-всасывающие машины

Инновационные и высокопроизводительные подметальные машины Kärcher гарантируют превосходные результаты уборки. Kärcher позволяет выбрать из широкого ассортимента и купить: подметальные машины или подметально-всасывающие машины с ручным управлением или сиденьем для водителя, а также особенно мощные и надежные подметально-всасывающие машины промышленного класса, которые обеспечивают эффективный сбор любого мусора – в любое время и в любом месте. Подметальная техника от Kärcher поможет вам решить любую задачу сбора мусора быстро и эффективно.

 

Ручные подметальные и подметально-всасывающие машины

Ручные подметальные и подметально-всасывающие машины

Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².

sistema ochistki filtrov karcher dlya podmetalok

Tact – автоматическая система очистки фильтров

Запатентованная технология пылеулавливания с автоматической очисткой фильтра от Kärcher. 

Уникальная запатентованная технология автоматической очистки фильтров Tact для подметальных машин от Kärcher. Фильтр очищается автоматически через определенные промежутки времени. Даже в самых жестких условиях эксплуатации эта система обеспечивает отличные результаты уборки и продолжительную работу без образования пыли. Используемые для данной системы плоские складчатые фильтры характеризуются компактными размерами при сохранении большой фильтрующей поверхности и длительным сроком службы.

 

Как выбрать подходящую подметально-всасывающую машину?

Широкий ассортимент подметальной техники Kärcher – от ручных подметальных машин до подметально-всасывающих машин промышленного назначения – включает модели самых разнообразных типов и размеров, обладающие универсальными возможностями и гибко адаптируемые к конкретным потребностям клиентов. При этом разнообразие используемых силовых агрегатов (электропривод или двигатель внутреннего сгорания – бензиновый, дизельный или работающий на сжиженном газе) позволяет выбрать машину для любых областей и условий применения.

Популярные модели

Машина с универсальными возможностями

Высокая эффективность и гибкость в применении: вся программа подметальных и подметально-всасывающих машин Kärcher впечатляет широкими функциональными возможностями, предельной простотой в управлении и превосходными результатами уборки.

Ein Mann reinigt mit einer handgeführten Kärcher Kehrmaschine

Что представляет собой подметально-всасывающая машина?

Решение для подметания с максимальной производительностью: подметально-всасывающая машина, очищающая поверхности в помещениях и на открытом воздухе от загрязнений любых видов. От обычной подметальной машины она отличается тем, что пыль, поднимаемая в процессе уборки вращающейся цилиндрической щеткой, засасывается всасывающей турбиной и задерживается системой фильтрации.

Как работает подметально-всасывающая машина?

В различных моделях машин используются разные принципы подметания.

заметание мусора

Принцип заметания

Цилиндрическая щетка, вращающаяся в направлении, противоположном направлению движения, заметает мусор в расположенный перед ней бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметальные машины с ручным управлением и промышленные подметально-всасывающие машины.

Премущества:

  • малый подъем пыли благодаря низкой частоте вращения щетки и небольшому расстоянию от нее до бункера
  • малый износ щетки
  • эффективный сбор как крупного и тяжелого мусора, так и мелкой пыли.
перебрасывание мусора

Принцип перебрасывания мусора

Мусор захватывается цилиндрической щеткой, вращающейся в направлении, противоположном направлению движения, и перебрасывается в расположенный позади нее бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметально-всасывающие машины с ручным управлением и с сиденьем для оператора.

Преимущества:

  • высокая степень заполнения бункера (до 100 %)
  • оптимальный сбор тяжелого и легкого мусора
  • эффективный сбор крупного мусора благодаря открываемой заслонке
  • хороший обзор для оператора благодаря расположению сиденья в передней части машины.

 

Ein Mann reinigt mit einer Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschine eine Lagerhalle

Где применяются подметально-всасывающие машины?

Подметально-всасывающие машины используются, главным образом, для уборки больших площадей внутри зданий и на открытом воздухе. В отличие от уборки метлой они позволяют быстро, эффективно и без больших усилий удалять как обычные пыль и грязь, так и крупный мусор и стойкие загрязнения.

Примеры объектов, на которых используются подметальные / подметально-всасывающие машины:

  • складские и логистические предприятия
  • производственные цеха
  • автостоянки и погрузочные площадки
  • предприятия пищевой промышленности
  • спортивно-развлекательные комплексы
  • предприятия металлургической и металлообрабатывающей промышленности
  • предприятия электронной промышленности
  • предприятия химической и фармацевтической промышленности
  • транспортные предприятия
  • выставочные центры

Для уборки каких полов пригодна подметальная техника?

Разнообразие очищаемых поверхностей и встречающихся на них загрязнений определяет и разные требования к используемым подметально-всасывающим машинам и их оснащению. Для большинства объектов подходит стандартная цилиндрическая щетка, обладающая универсальными возможностями и долгим сроком службы, но в некоторых случаях она все же не обеспечивает оптимального результата уборки. Поэтому Kärcher предлагает и различные другие решения для эффективного наведения чистоты.

Eine Frau reinigt mit einer handgeführten Kehrsaugmaschine einen Kunstrasenplatz

Обзор цилиндрических щеток:

Hauptkehrwalze Standard für Kärcher Kehrmaschinen

Стандартная цилиндрическая щетка

  • С щетиной средней жесткости.
  • Область применения: удаление пыли, листвы и обычной дорожной грязи с асфальта, брусчатки или бесшовных напольных покрытий.
Hauptkehrwalze hart für Kärcher Kehrmaschinen

Жесткая цилиндрическая щетка

  • Со значительно более жесткой щетиной, возможно также с добавкой стальной проволоки.
  • Область применения: удаление мусора (в т. ч. налипшего и тяжелого) с шероховатых поверхностей.
Hauptkehrwalze weich für Kärcher Kehrmaschinen

Мягкая цилиндрическая щетка

  • С мягкой щетиной.
  • Область применения: удаление мусора и мелкой пыли с гладких полов в помещениях.
Hauptkehrwalze antistatisch für Kärcher Kehrmaschinen

Антистатическая цилиндрическая щетка

  • С мягкой щетиной.
  • Область применения: эффективная очистка ковровых напольных покрытий (например, в выставочных павильонах, спортивных комплексах или гостиницах).
  • Для очистки ковровых покрытий и искусственных газонов рекомендуются следующие модели машин:  KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Frau sitzt auf Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine

Какова производительность подметально-всасывающей машины?

Производительность уборки по площади (м²/ч) зависит от типа машины и ее оснащения. В приведенной ниже таблице представлен обзор значений производительности подметально-всасывающих машин различных типов. Для сравнения: при уборке обычной метлой в течение часа очищается площадь не более 120 – 160 м².

Подметально-всасывающая машина

Промышленные подметально-всасывающие машины

Очищаемая площадь (за 1 ч)

7200 – 28000 м²

Подметально-всасывающая машина

Подметально-всасывающие машины с сиденьем для оператора

Очищаемая площадь (за 1 ч)

5100 – 13600 м²

Подметально-всасывающая машина

Подметально-всасывающие машины с тяговым приводом

Очищаемая площадь (за 1 ч)

3375 – 4725 м²

Подметально-всасывающая машина

Подметальные / подметально-всасывающие машины с ручным управлением

Очищаемая площадь (за 1 ч)

2800 – 3680 м²

