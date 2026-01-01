ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПОДМЕТАЛЬНО-всасывающие машины
Инновационные и высокопроизводительные подметальные машины Kärcher гарантируют превосходные результаты уборки. Kärcher позволяет выбрать из широкого ассортимента и купить: подметальные машины или подметально-всасывающие машины с ручным управлением или сиденьем для водителя, а также особенно мощные и надежные подметально-всасывающие машины промышленного класса, которые обеспечивают эффективный сбор любого мусора – в любое время и в любом месте. Подметальная техника от Kärcher поможет вам решить любую задачу сбора мусора быстро и эффективно.
Ручные подметальные и подметально-всасывающие машины
Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².
Tact – автоматическая система очистки фильтров
Запатентованная технология пылеулавливания с автоматической очисткой фильтра от Kärcher.
Уникальная запатентованная технология автоматической очистки фильтров Tact для подметальных машин от Kärcher. Фильтр очищается автоматически через определенные промежутки времени. Даже в самых жестких условиях эксплуатации эта система обеспечивает отличные результаты уборки и продолжительную работу без образования пыли. Используемые для данной системы плоские складчатые фильтры характеризуются компактными размерами при сохранении большой фильтрующей поверхности и длительным сроком службы.
Как выбрать подходящую подметально-всасывающую машину?
Широкий ассортимент подметальной техники Kärcher – от ручных подметальных машин до подметально-всасывающих машин промышленного назначения – включает модели самых разнообразных типов и размеров, обладающие универсальными возможностями и гибко адаптируемые к конкретным потребностям клиентов. При этом разнообразие используемых силовых агрегатов (электропривод или двигатель внутреннего сгорания – бензиновый, дизельный или работающий на сжиженном газе) позволяет выбрать машину для любых областей и условий применения.
Популярные модели
Машина с универсальными возможностями
Высокая эффективность и гибкость в применении: вся программа подметальных и подметально-всасывающих машин Kärcher впечатляет широкими функциональными возможностями, предельной простотой в управлении и превосходными результатами уборки.
Что представляет собой подметально-всасывающая машина?
Решение для подметания с максимальной производительностью: подметально-всасывающая машина, очищающая поверхности в помещениях и на открытом воздухе от загрязнений любых видов. От обычной подметальной машины она отличается тем, что пыль, поднимаемая в процессе уборки вращающейся цилиндрической щеткой, засасывается всасывающей турбиной и задерживается системой фильтрации.
Как работает подметально-всасывающая машина?
В различных моделях машин используются разные принципы подметания.
Принцип заметания
Цилиндрическая щетка, вращающаяся в направлении, противоположном направлению движения, заметает мусор в расположенный перед ней бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметальные машины с ручным управлением и промышленные подметально-всасывающие машины.
Премущества:
- малый подъем пыли благодаря низкой частоте вращения щетки и небольшому расстоянию от нее до бункера
- малый износ щетки
- эффективный сбор как крупного и тяжелого мусора, так и мелкой пыли.
Принцип перебрасывания мусора
Мусор захватывается цилиндрической щеткой, вращающейся в направлении, противоположном направлению движения, и перебрасывается в расположенный позади нее бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметально-всасывающие машины с ручным управлением и с сиденьем для оператора.
Преимущества:
- высокая степень заполнения бункера (до 100 %)
- оптимальный сбор тяжелого и легкого мусора
- эффективный сбор крупного мусора благодаря открываемой заслонке
- хороший обзор для оператора благодаря расположению сиденья в передней части машины.
Где применяются подметально-всасывающие машины?
Подметально-всасывающие машины используются, главным образом, для уборки больших площадей внутри зданий и на открытом воздухе. В отличие от уборки метлой они позволяют быстро, эффективно и без больших усилий удалять как обычные пыль и грязь, так и крупный мусор и стойкие загрязнения.
Примеры объектов, на которых используются подметальные / подметально-всасывающие машины:
- складские и логистические предприятия
- производственные цеха
- автостоянки и погрузочные площадки
- предприятия пищевой промышленности
- спортивно-развлекательные комплексы
- предприятия металлургической и металлообрабатывающей промышленности
- предприятия электронной промышленности
- предприятия химической и фармацевтической промышленности
- транспортные предприятия
- выставочные центры
Для уборки каких полов пригодна подметальная техника?
Разнообразие очищаемых поверхностей и встречающихся на них загрязнений определяет и разные требования к используемым подметально-всасывающим машинам и их оснащению. Для большинства объектов подходит стандартная цилиндрическая щетка, обладающая универсальными возможностями и долгим сроком службы, но в некоторых случаях она все же не обеспечивает оптимального результата уборки. Поэтому Kärcher предлагает и различные другие решения для эффективного наведения чистоты.
Обзор цилиндрических щеток:
Стандартная цилиндрическая щетка
- С щетиной средней жесткости.
- Область применения: удаление пыли, листвы и обычной дорожной грязи с асфальта, брусчатки или бесшовных напольных покрытий.
Жесткая цилиндрическая щетка
- Со значительно более жесткой щетиной, возможно также с добавкой стальной проволоки.
- Область применения: удаление мусора (в т. ч. налипшего и тяжелого) с шероховатых поверхностей.
Мягкая цилиндрическая щетка
- С мягкой щетиной.
- Область применения: удаление мусора и мелкой пыли с гладких полов в помещениях.
Антистатическая цилиндрическая щетка
- С мягкой щетиной.
- Область применения: эффективная очистка ковровых напольных покрытий (например, в выставочных павильонах, спортивных комплексах или гостиницах).
- Для очистки ковровых покрытий и искусственных газонов рекомендуются следующие модели машин: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Какова производительность подметально-всасывающей машины?
Производительность уборки по площади (м²/ч) зависит от типа машины и ее оснащения. В приведенной ниже таблице представлен обзор значений производительности подметально-всасывающих машин различных типов. Для сравнения: при уборке обычной метлой в течение часа очищается площадь не более 120 – 160 м².
Подметально-всасывающая машина
Промышленные подметально-всасывающие машины
Очищаемая площадь (за 1 ч)
7200 – 28000 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметально-всасывающие машины с сиденьем для оператора
Очищаемая площадь (за 1 ч)
5100 – 13600 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметально-всасывающие машины с тяговым приводом
Очищаемая площадь (за 1 ч)
3375 – 4725 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметальные / подметально-всасывающие машины с ручным управлением
Очищаемая площадь (за 1 ч)
2800 – 3680 м²
