Долгосрочная аренда поломоечной машины

Аренда поломоечной машины от производителя избавляет от необходимости приобретать технику. Чтобы взять уборочную технику в аренду необходимо всего 2 шага: Выбрать модель и связаться с нами любым из удобных способов. Керхер предлагает в аренду поломоечные машины компактного класса и поломоечные машины с ручным управлением, а также с сиденьем для оператора.

Cвяжитесь с нами по телефону 8-800-1000-654 или напишите на почту Arenda@karcher.ru

Арендный парк

Поломоечные машины
Поломоечная машина BD 43/25
Поломоечная машина BD 43/25

Производительность м2/ч: 1720
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 25
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск

От 23 760 месяц

Поломоечная машина BD 50/50
Поломоечная машина BD 50/50

Производительность м2/ч: 2040
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 50
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск

От 24 360 в месяц

Поломоечная машина B 90
Поломоечная машина B 90

 

Производительность м2/ч: 4500
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 90
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

От 60 600 в месяц

Поломоечная машина B 150
Поломоечная машина B 150

 

Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 150
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

От 78 960 в месяц

Поломоечная машина B 200
Поломоечная машина B 200

 

Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 200
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

От 86 400 в месяц

Поломоечная машина B 250
Поломоечная машина B 250

 

Производительность м2/ч: 9600
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 250
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

От 142 440 в месяц

Поломоечная машина B 300 D
Поломоечная машина B 300 D

Производительность м2/ч: 17550
Работа от: ДВС (дизель/газ)
Объем баков для грязной/чистой воды: 300
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик

От 223 560 в месяц
Аппараты для очистки эскалаторов
Аппарат для влажной очистки эскалаторов BR 47/35
Аппарат для влажной очистки эскалаторов BR 47/35

Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 35
Частота вращения щетки, об/мин: 870-1090
Мощность двигателя, Вт: 1100
Мощность турбины, Вт: 800
Давление, бар: от 4 до 7
Расход воды, л/ч: 60

От 60 360 месяц

 

Почему аренда может быть выгоднее покупки?

Вы можете взять в аренду необходимое оборудование тогда, когда это нужно Вам.

Вы не тратите средства на хранение не востребованного оборудования.

Вам не нужно беспокоится о техническом обслуживании и ремонте и выделять дополнительные деньги на это – аренда оборудования от компании Керхер включает в себя все работы и запасные части требующиеся для технического обслуживания, а так же выезды в пределах города.

А что включено в аренду?

Мы сдаем в аренду оборудование полностью готовое к работе, проводим пуско-наладочные работы и обучение Вашего персонала.

Мы сами отслеживаем график проведения ТО и своевременно проводим его без дополнительной платы.

А любые расходные материалы (щетки, пады, резиновые полосы и тп)  которые могут потребоваться при работе оборудования Вы сможете купить со скидкой и когда Вам это необходимо.

Мы не навязываем Вам фиксированное количество расходных материалов, мы даем скидку на них  ив любой момент вы можете обратиться к нам за заменой.

Дополнительно можем включить в стоимость любое количествоо расходных материалов, чистящих средств  и аксессуаров к арендуемому оборудованию.

Где можно взять технику в аренду?

Мы работаем по всей России, а наши арендные парки машин расположены крупнейших города России: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень.

Стоимость аренды

Все просто – чем больше срок аренды, тем меньше стоимость аренды в день

Написать: arenda@karcher.ru
Позвонить: 8 800 1000-654

Поломоечные машины

Аренгда поломоечной машины Керхер B 300

Поломоечная машина B 300 D

Производительность м2/ч: 17550
Работа от: ДВС (дизель/газ)
Объем баков для грязной/чистой воды: 300
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик

Взять в аренду
Аренда поломоечной машины Керхер B 250

Поломоечная машина B 250

Производительность м2/ч: 9600
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 250
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Поломоечная машина B 200 Аренда

Поломоечная машина B 200

Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 200
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Аренда поломойки B 150

Поломоечная машина B 150

Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 150
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Аренда поломойки с сиденьем для водителя

Поломоечная машина B 90

Производительность м2/ч: 4500
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 90
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Аренда поломойки долгосрочная

Поломоечная машина B 80 W

Производительность м2/ч: 3000
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 80
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Аренда поломойки B 60

Поломоечная машина B 60 W

Производительность м2/ч: 2600
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 60
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Поломоечная машина B 40 в аренду

Поломоечная машина B 40 W

Производительность м2/ч: 2200
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 40
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Поломоечная машина B 40 в аренду

Поломоечная машина B 40 C

Производительность м2/ч: 2200
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 40
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: ролик/диск

Взять в аренду
Аренда поломоечной машины BD 50/50

Поломоечная машина BD 50/50

Производительность м2/ч: 2040
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 50
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск

Взять в аренду
Поломоечная машина Аренда BD 43/25

Поломоечная машина BD 43/25

Производительность м2/ч: 1720
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 25
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск

Взять в аренду

Однодисковые уборочные машины

Однодисковая уборочная машина BDS

Рабочая ширина, мм: от 17 до 508
частота вращения щетки об/мин: от 150 до 450
Давление прижима щетки, г/см2: от 25 до 47

Взять в аренду

Аппараты для очистки эскалаторов

Аренда аппарата для влажной очистки эскалатора

Аппарат для влажной очистки эскалаторов BR 47/35

Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 35
Частота вращения щетки, об/мин: 870-1090
Мощность двигателя, Вт: 1100
Мощность турбины, Вт: 800
Давление, бар: от 4 до 7
Расход воды, л/ч: 60

Взять в аренду
Аренда аппарата для уборки эскалатора BR 45/10

Аппарат для сухой очистки эскалаторов BR 45/10

Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 10
Частота вращения щетки, об/мин: 290
Мощность двигателя, Вт: 190
Мощность турбины, Вт: 1500

Взять в аренду

