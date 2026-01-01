Долгосрочная аренда поломоечной машины
Аренда поломоечной машины от производителя избавляет от необходимости приобретать технику. Чтобы взять уборочную технику в аренду необходимо всего 2 шага: Выбрать модель и связаться с нами любым из удобных способов. Керхер предлагает в аренду поломоечные машины компактного класса и поломоечные машины с ручным управлением, а также с сиденьем для оператора.
Cвяжитесь с нами по телефону 8-800-1000-654 или напишите на почту Arenda@karcher.ru
Арендный парк
Производительность м2/ч: 1720
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 25
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск
Производительность м2/ч: 2040
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 50
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск
Производительность м2/ч: 4500
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 90
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 150
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 200
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Производительность м2/ч: 9600
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 250
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Производительность м2/ч: 17550
Работа от: ДВС (дизель/газ)
Объем баков для грязной/чистой воды: 300
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик
Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 35
Частота вращения щетки, об/мин: 870-1090
Мощность двигателя, Вт: 1100
Мощность турбины, Вт: 800
Давление, бар: от 4 до 7
Расход воды, л/ч: 60
Почему аренда может быть выгоднее покупки?
Вы можете взять в аренду необходимое оборудование тогда, когда это нужно Вам.
Вы не тратите средства на хранение не востребованного оборудования.
Вам не нужно беспокоится о техническом обслуживании и ремонте и выделять дополнительные деньги на это – аренда оборудования от компании Керхер включает в себя все работы и запасные части требующиеся для технического обслуживания, а так же выезды в пределах города.
А что включено в аренду?
Мы сдаем в аренду оборудование полностью готовое к работе, проводим пуско-наладочные работы и обучение Вашего персонала.
Мы сами отслеживаем график проведения ТО и своевременно проводим его без дополнительной платы.
А любые расходные материалы (щетки, пады, резиновые полосы и тп) которые могут потребоваться при работе оборудования Вы сможете купить со скидкой и когда Вам это необходимо.
Мы не навязываем Вам фиксированное количество расходных материалов, мы даем скидку на них ив любой момент вы можете обратиться к нам за заменой.
Дополнительно можем включить в стоимость любое количествоо расходных материалов, чистящих средств и аксессуаров к арендуемому оборудованию.
Где можно взять технику в аренду?
Мы работаем по всей России, а наши арендные парки машин расположены крупнейших города России: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень.
Стоимость аренды
Все просто – чем больше срок аренды, тем меньше стоимость аренды в день
Поломоечные машины
Поломоечная машина B 300 D
Производительность м2/ч: 17550
Работа от: ДВС (дизель/газ)
Объем баков для грязной/чистой воды: 300
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик
Поломоечная машина B 250
Производительность м2/ч: 9600
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 250
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 200
Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 200
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 150
Производительность м2/ч: 5400
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 150
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 90
Производительность м2/ч: 4500
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 90
Тип: с сиденьем для водителя
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 80 W
Производительность м2/ч: 3000
Работа от: АКБ
Объем баков для грязной/чистой воды: 80
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 60 W
Производительность м2/ч: 2600
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 60
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 40 W
Производительность м2/ч: 2200
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 40
Тип: самоходные с электро приводом
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина B 40 C
Производительность м2/ч: 2200
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 40
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: ролик/диск
Поломоечная машина BD 50/50
Производительность м2/ч: 2040
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 50
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск
Поломоечная машина BD 43/25
Производительность м2/ч: 1720
Работа от: АКБ / 230В
Объем баков для грязной/чистой воды: 25
Тип: самоходные без электро привода
Тип щеточного узла: диск
Однодисковые уборочные машины
Однодисковая уборочная машина BDS
Рабочая ширина, мм: от 17 до 508
частота вращения щетки об/мин: от 150 до 450
Давление прижима щетки, г/см2: от 25 до 47
Аппараты для очистки эскалаторов
Аппарат для влажной очистки эскалаторов BR 47/35
Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 35
Частота вращения щетки, об/мин: 870-1090
Мощность двигателя, Вт: 1100
Мощность турбины, Вт: 800
Давление, бар: от 4 до 7
Расход воды, л/ч: 60
Аппарат для сухой очистки эскалаторов BR 45/10
Объем бака для чистой/грязной воды (мусора), л: 10
Частота вращения щетки, об/мин: 290
Мощность двигателя, Вт: 190
Мощность турбины, Вт: 1500
