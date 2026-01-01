Долгосрочная аренда поломоечной машины

Почему аренда может быть выгоднее покупки?

Вы можете взять в аренду необходимое оборудование тогда, когда это нужно Вам.

Вы не тратите средства на хранение не востребованного оборудования.

Вам не нужно беспокоится о техническом обслуживании и ремонте и выделять дополнительные деньги на это – аренда оборудования от компании Керхер включает в себя все работы и запасные части требующиеся для технического обслуживания, а так же выезды в пределах города.

А что включено в аренду?

Мы сдаем в аренду оборудование полностью готовое к работе, проводим пуско-наладочные работы и обучение Вашего персонала.

Мы сами отслеживаем график проведения ТО и своевременно проводим его без дополнительной платы.

А любые расходные материалы (щетки, пады, резиновые полосы и тп) которые могут потребоваться при работе оборудования Вы сможете купить со скидкой и когда Вам это необходимо.

Мы не навязываем Вам фиксированное количество расходных материалов, мы даем скидку на них ив любой момент вы можете обратиться к нам за заменой.

Дополнительно можем включить в стоимость любое количествоо расходных материалов, чистящих средств и аксессуаров к арендуемому оборудованию.

Где можно взять технику в аренду?

Мы работаем по всей России, а наши арендные парки машин расположены крупнейших города России: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень.

Стоимость аренды

Все просто – чем больше срок аренды, тем меньше стоимость аренды в день