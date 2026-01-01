8-800-1000-654
Профессиональные пылесосы

Профессиональные пылесосы для решения любых задач. Обширный ассортимент профессиональных пылесосов Керхер – для сухой, влажной и сухой уборки, а также щеточных пылесосов для чистки ковров – включает оптимальные модели для промышленных и ремесленных предприятий, автосалонов и клининговых компаний по выгодным ценам. Все профессиональные пылесосы впечатляют своим высоким качеством сборки, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя. Купить их можно прямо в нашем интернет-магазине, воспользовавшись услугой консультации эксперта Керхер.

 

Kärcher Пылесосы влажной и сухой уборки

Пылесосы влажной и сухой уборки

Незаменимые помощники: пылесосы влажной и сухой уборки Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор или же пролитые жидкости.

  • Tact-класс
  • Ap-класс
  • Стандартный класс
  • Безопасный класс
  • Специальный класс
Kärcher Профессиональные пылесосы сухой уборки

Профессиональные пылесосы сухой уборки

Компактность и низкий уровень шума: высокомобильная техника для сухой уборки специально рассчитана на потребности клининговых компаний. Kärcher предлагает оптимальные решения: пылесосы сухой уборки, щеточные пылесосы, аккумуляторные пылесосы и электровеники.

  • Профессиональные пылесосы сухой уборки
  • Щеточные пылесосы
  • Аккумуляторный пылесос сухой уборки
  • Электровеник
Популярные модели профессиональных пылесосов

Аренда пылесоса Керхер

Если вас интересует Аренда пылесосов Керхер, то можете обратиться по телефону в один из наших филиалов.

Адреса вы можете найти в разделе аренда уборочной техники

Хотите заказать пылесос или остались вопросы? Наши специалисты будут рады вам помочь!

Написать: info@ru.kaercher.com

Пылесосы марки Керхер – это удобная техника для решения бытовых задач. Высокое качество сборки и удобство их использования позволяет проводить сухую и влажную уборку в квартире или офисе. Все модели профессиональной техники представлены в наличии, продаются с гарантией качества и возможностью оплаты покупки онлайн. 

Виды профессиональных пылесосов

Профессиональные моющие пылесосы Керхер используются для решения следующих задач:

• Внутренняя сухая и влажная уборка поверхностей;
• Мытье пола и предметов мебели после ремонта;
• Уборка пролитых жидкостей и мелкого мусора;
• Чистка и мытье любых типов ковровых покрытий.

Управление профессиональными пылесосами осуществляется при помощи удобных кнопок на основном блоке и ручке. В зависимости от характеристик помещения и типа поверхностей, изделия можно подобрать с вертикальной формой исполнения, с встроенной вакуумной системой или насадками типа электровеника.

Все представленные в ассортименте изделия отличаются высоким качеством, с заказом продукции через интернет-магазин осуществляется доставка. В наличии – широкий выбор моделей от ведущих производителей по оптимальной стоимости.

 

