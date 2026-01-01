Профессиональные пылесосы
Профессиональные пылесосы для решения любых задач. Обширный ассортимент профессиональных пылесосов Керхер – для сухой, влажной и сухой уборки, а также щеточных пылесосов для чистки ковров – включает оптимальные модели для промышленных и ремесленных предприятий, автосалонов и клининговых компаний по выгодным ценам. Все профессиональные пылесосы впечатляют своим высоким качеством сборки, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя. Купить их можно прямо в нашем интернет-магазине, воспользовавшись услугой консультации эксперта Керхер.
Пылесосы влажной и сухой уборки
Незаменимые помощники: пылесосы влажной и сухой уборки Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор или же пролитые жидкости.
- Tact-класс
- Ap-класс
- Стандартный класс
- Безопасный класс
- Специальный класс
Профессиональные пылесосы сухой уборки
Компактность и низкий уровень шума: высокомобильная техника для сухой уборки специально рассчитана на потребности клининговых компаний. Kärcher предлагает оптимальные решения: пылесосы сухой уборки, щеточные пылесосы, аккумуляторные пылесосы и электровеники.
- Профессиональные пылесосы сухой уборки
- Щеточные пылесосы
- Аккумуляторный пылесос сухой уборки
- Электровеник
Популярные модели профессиональных пылесосов
Аренда пылесоса Керхер
Если вас интересует Аренда пылесосов Керхер, то можете обратиться по телефону в один из наших филиалов.
Адреса вы можете найти в разделе аренда уборочной техники
Хотите заказать пылесос или остались вопросы? Наши специалисты будут рады вам помочь!
Пылесосы Керхер в регионах России
>Москва
>Санкт-Петербург
>Екатеринбург
>Калининград
>Краснодар
>Ростов-на-Дону
>Самара
>Сочи
>Ставрополь
>Сургут
>Тюмень
Профессиональные пылесосы
Пылесосы марки Керхер – это удобная техника для решения бытовых задач. Высокое качество сборки и удобство их использования позволяет проводить сухую и влажную уборку в квартире или офисе. Все модели профессиональной техники представлены в наличии, продаются с гарантией качества и возможностью оплаты покупки онлайн.
Виды профессиональных пылесосов
Профессиональные моющие пылесосы Керхер используются для решения следующих задач:
• Внутренняя сухая и влажная уборка поверхностей;
• Мытье пола и предметов мебели после ремонта;
• Уборка пролитых жидкостей и мелкого мусора;
• Чистка и мытье любых типов ковровых покрытий.
Управление профессиональными пылесосами осуществляется при помощи удобных кнопок на основном блоке и ручке. В зависимости от характеристик помещения и типа поверхностей, изделия можно подобрать с вертикальной формой исполнения, с встроенной вакуумной системой или насадками типа электровеника.
Все представленные в ассортименте изделия отличаются высоким качеством, с заказом продукции через интернет-магазин осуществляется доставка. В наличии – широкий выбор моделей от ведущих производителей по оптимальной стоимости.