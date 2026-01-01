8-800-1000-654
Уже более 40 лет компания Kärcher создает надежные и высокопроизводительные установки для чистки емкостей. Занимая лидирующие позиции на рынке профессиональной уборочной техники, мы предлагаем инновационные, основанные на модульных компонентах системы для оптимального решения любых задач внутренней чистки. Наш опыт и высокое качество наших установок гарантируют их эффективную и экономичную работу. Мы оказываем клиентам весь спектр услуг: от консультирования до проектирования и ввода установок в эксплуатацию, а также их всеобъемлющего сервисного обслуживания.

Надежные системы для внутренней чистки емкостей необходимы как производственным предприятиям в области химической, строительной, пищевой и ряда других отраслей промышленности, так и транспортно-логистическим компаниям, которые занимаются перевозкой обозначенных выше видов продукции. Глобализация рынка и технический прогресс приводят к постоянному росту требований к качеству очистки тары. Все чаще необходимо не только соблюдение строгих европейских стандартов качества очистки (например, HACCP и SQAS), но и получение унифицированного документа, подтверждающего эффективность очистки, например, сертификата ECD (European Cleaning Document). Обширная номенклатура веществ (примерно 200.000 наименований) значительно затрудняет эту задачу – ее решение требует поистине экспертных знаний. Предлагаемые фирмой Kärcher установки для внутренней чистки емкостей проектируются индивидуально в расчете на устранение конкретных загрязняющих веществ и в соответствии с Вашими потребностями. Помимо оборудования, мы также предлагаем эффективную технологию очистки, основанную на многолетнем опыте, с применением специально разработанных для этого чистящих средств Kärcher. Конструктивное исполнение наших установок гарантирует их безопасную эксплуатацию – благодаря взрывозащищенности, очистке сточных вод и загрязненного воздуха. Системные решения от Kärcher способны удовлетворить самым высоким и разнообразным требованиям, предъявляемым к эффективности и экономичности очистки емкостей, а модульная структура обеспечивает легкое изменение конфигурации установки или расширение ее функциональных возможностей.

Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, многоразовое использование контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.

По своему объему "еврокубы" занимают промежуточное положение между бочками и крупногабаритными контейнерами. В мире используются миллионы контейнеров IBC различных типоразмеров, изготовленных из разных материалов. Техника Kärcher обеспечивает их эффективную очистку и многократное применение.

Предлагаемые решения универсальны, и могут применяться не только для мойки IBC-контейнеров, но и других кубических ёмкостей, например мобильных и стационарных бункеров.
Данные ёмкости активно используются на производственных предприятиях в сфере косметологии, производства полимерных материалов и др.

Решение для очистки винных бочек

Для профессиональной чистки высококачественных дубовых бочек Kärcher предлагает инновационную систему, состоящую из аппарата высокого давления, приспособления для чистки бочек и дополнительных принадлежностей. Эта экологичная система, использующая только чистую воду, гарантирует высокую рентабельность очистки, позволяет неоднократно применять бочки и удовлетворяет всем гигиеническим требованиям. Система снабжения водой под высоким давлением встроена непосредственно в компактную разбрызгивающую головку.

Стационарный аппарат высокого давления на несколько точек

HD-ST 13/12-4ST

Производительность: до 1300 л/ч
Давление: 120 бар
Температура воды: до 85 °C
Питание: 400 В
Мощность: 6,4 кВт
Масса: 72 кг

Стационарный аппарат высокого давления

HDC Classic

Производительность: до 2000 л/ч
Давление: 80/160 бар
Температура воды: до 85 °C
Питание: 400 В
Мощность: 11 кВт
Масса: 150 кг

 

Если Вас заинтересовала возможность получить эффективное решение по очистке емкостей для Вашего предприятия, то Вы можете связаться с нашими менеджерами по бесплатному телефону 8-800-1000-654, либо отправить запрос  через форму обратной связи:

