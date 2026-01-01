Решение для мойки кубических емкостей

Очистка и повторное применение кубических контейнеров IBC (Intermediate Bulk Container), называемых также "еврокубами", намного выгоднее использования одноразовой тары. Кроме того, многоразовое использование контейнеров вносит значительный вклад в дело охраны окружающей среды. Kärcher предлагает установки для очистки кубических контейнеров всех размеров, рассчитанных на перевозку любых веществ.

По своему объему "еврокубы" занимают промежуточное положение между бочками и крупногабаритными контейнерами. В мире используются миллионы контейнеров IBC различных типоразмеров, изготовленных из разных материалов. Техника Kärcher обеспечивает их эффективную очистку и многократное применение.

Предлагаемые решения универсальны, и могут применяться не только для мойки IBC-контейнеров, но и других кубических ёмкостей, например мобильных и стационарных бункеров.

Данные ёмкости активно используются на производственных предприятиях в сфере косметологии, производства полимерных материалов и др.