Режим работы в праздничные дни

Дорогие друзья!

Заказы, оформленные в интернет-магазине начиная с 26 декабря 2024 года будут доставляться начиная с 5 января 2025 года!

А некоторые наши фирменные Керхер Центры в период с 29 декабря 2024 по 9 января 2025 г. будут закрыты.

График работы Керхер-Центров уточняйте по телефонам торговых точек.

С наилучшими пожеланиями,

Администрация KARCHER.RU