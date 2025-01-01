8-800-1000-654
Непревзойденная разносторонность: профессиональная техника "Керхер" для чистки высоким давлением. С момента изобретения аппарата для чистки высоким давлением в 1950 г. компания "Керхер" постоянно работает над оптимизацией этого метода чистки, добиваясь большей производительности при меньших энергозатратах, ускорения очистки и продления срока службы техники. Являясь лидером мирового рынка, "Керхер" предлагает широчайший ассортимент профессиональных мобильных и стационарных аппаратов высокого давления с подогревом или без подогрева воды, оснащенные электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания.

 

Kärcher Аппараты высокого давления без подогрева воды

Аппараты высокого давления без подогрева воды

Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.

Kärcher Аппараты высокого давления с подогревом воды

Аппараты высокого давления с подогревом воды

При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.

Kärcher Аппараты сверхвысокого давления Оборудование для чистки сверхвысоким давлением.

Оборудование для чистки сверхвысоким давлением.

Наш опыт от Керхер позволяет производить индустриальные агрегаты сверхвысокого давления для очистки любых поверхностей от любых загрязнений.

Kärcher Стационарные аппараты высокого давления

Стационарные аппараты высокого давления

Стационарные установки высокого давления от Керхер – эффективное решение для любых объектов, требующих одновременного выполнения работ по очистке и дезинфекции в разных местах.

Популярные модели АВД

Хотите заказать профессиональный аппарат высокого давления или остались вопросы? Наши специалисты будут рады вам помочь!

Аксессуары easy force easy lock

Новые аксессуары EASY!Force и EASY!Lock

Революционная концепция управлением пистолета высокого давления EASY!Force - использование отдачи от струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета. Смена насадок теперь стала быстреев разы в сравнении с аналогичным креплением.

Пистолет EasyForce
Weed_control_Header

Борьба с сорняками

При помощи аппарата высокого давления с подогревом воды, оснащенного предлагаемым Kärcher приспособлением для уничтожения сорняков, Вы можете устранять нежелательную растительность самым экологичным способом – без всяких гербицидов, только горячей водой.

Чистящие средства для аппаратов высокого давления

Средства для чистки и ухода, предлагаемые Kärcher для аппаратов высокого давления, идеальны для профессионального применения на различных предприятиях и в пищевой промышленности. Они гарантируют оптимальные результаты чистки при минимальных затратах энергии и времени. При этом специальные рецептуры средств с маркировкой ASF снижают загрязнение сточных вод остатками минеральных масел.

Чистящие средства для мойки грузовых автомобилей

Мойка грузовых автомобилей и уход за ними

Высокоэффективные чистящие средства, применяемые в аппаратах высокого давления с подогревом и без подогрева воды, легко удаляют стойкую дорожную грязь и даже загрязнения, возникающие на стройплощадках.

Разнообразие чистящих средств

Широкий спектр применения в промышленности

Быстродействующие чистящие средства, не повреждающие обрабатываемые материалы, устраняют даже стойкие масляно-жировые загрязнения и копоть.

 

Чистящие средств для пищевой промышленности

Гигиеническая чистота на предприятиях пищевой промышленности

Эффективные чистящие и дезинфицирующие средства официально допущены к применению на предприятиях пищевой промышленности.

Чистящие средств для автосалонов

Манящий блеск автосалонов

Наши чистящие средства бережно и эффективно очищают любые поверхности и материалы – от кузовов и подкапотных пространств автомобилей до полов в выставочных помещениях.

Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды

Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды

Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Преимущества аппаратов высокого давления с подогревом воды в сравнении с аппаратами без подогрева воды:

  • лучший результат чистки
  • уменьшенный расход чистящих средств
  • ускоренное высыхание очищенных поверхностей
  • улучшенные гигиенические показатели
  • сокращение рабочего времени

Использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35%) экономию времени и улучшает результаты чистки.

iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей

Наша рекомендация:

наилучшие результаты обеспечивает применение аппарата высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или аппарата высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S.

  • Высокие эффективность очистки и производительность по площади
  • Дисковые щетки встречного вращения
  • Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном)
  • Радиус действия 1,8 – 14 м (в зависимости от используемой телескопической штанги)
Аренда аппарата высокого давления

Если вас интересует аренда аппаратов высокого давления Керхер, то можете обратиться по телефону в один из наших филиалов.

