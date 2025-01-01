Стационарные аппараты высокого давления
Стационарные установки высокого давления: один аппарат и несколько постов отбора воды. Стационарные установки высокого давления от Керхер – эффективное решение для любых объектов, требующих одновременного выполнения работ по очистке и дезинфекции в разных местах.
С подогревом на жидком топливе или газе
Стационарные аппараты высокого давления, оснащенные жидкотопливной или газовой горелкой, позволяют производить чистку струей горячей воды или пара. Их конструкция обеспечивает высокий уровень эксплуатационной безопасности – в частности, благодаря автоматической системе сброса давления.
Без подогрева
Эти стационарные аппараты высокого давления не имеют собственного водонагревателя, но допускают подачу на вход воды с температурой до 60 или даже 85 °C. Предлагаются как компактные аппараты для работы одного оператора, так и высокопроизводительные аппараты, позволяющие одновременно эксплуатировать до 15 рабочих инструментов.
Электрический нагреватель
При отсутствии магистрального горячего водоснабжения и невозможности эксплуатации аппаратов с жидкотопливной или газовой горелкой предлагается установка электрического прямоточного водонагревателя.