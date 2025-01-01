8-800-1000-654
Аппараты сверхвысокого давления (Индустриальные)

Оборудование для чистки сверхвысоким давлением. Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, воспользуйтесь аппаратами сверхвысокого давления Керхер. Струя холодной или горячей воды под давлением 600–2500 бар без добавления химикатов удаляет самые стойкие загрязнения и отложения.

Kärcher HDS - Трейлеры

HDS - Трейлеры

Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, воспользуйтесь аппаратами сверхвысокого давления Керхер. Модели с подогревом воды развивают давление до 800 бар, а без подогрева – до 2500 бар! Аппараты оснащены мощными двигателями, соответствующими строгим экологическим стандартам ЕС.

Kärcher Аппараты высокого давления без подогрева воды Cage

Аппараты высокого давления без подогрева воды Cage

Прочная рамная конструкция обеспечивает надежную защиту всем компонентам аппарата и позволяет перемещать его краном. Удобная перевозка по принципу двухколесной тележки и множество практичных деталей делают эти аппараты – как с бензиновым, так и с электрическим двигателем – очень удобными для профессионального решения разнообразных задач чистки.

Популярные модели

