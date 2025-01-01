Аппараты сверхвысокого давления (Индустриальные)
Оборудование для чистки сверхвысоким давлением. Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, воспользуйтесь аппаратами сверхвысокого давления Керхер. Струя холодной или горячей воды под давлением 600–2500 бар без добавления химикатов удаляет самые стойкие загрязнения и отложения.
HDS - Трейлеры
Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, воспользуйтесь аппаратами сверхвысокого давления Керхер. Модели с подогревом воды развивают давление до 800 бар, а без подогрева – до 2500 бар! Аппараты оснащены мощными двигателями, соответствующими строгим экологическим стандартам ЕС.
Аппараты высокого давления без подогрева воды Cage
Прочная рамная конструкция обеспечивает надежную защиту всем компонентам аппарата и позволяет перемещать его краном. Удобная перевозка по принципу двухколесной тележки и множество практичных деталей делают эти аппараты – как с бензиновым, так и с электрическим двигателем – очень удобными для профессионального решения разнообразных задач чистки.