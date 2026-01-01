Профессиональные средства для чистки и ухода
Ускорение очистки и улучшение ее результатов при снижении энергозатрат и уменьшенном загрязнении сточных вод – лишь некоторые из многочисленных преимуществ чистящих средств Kärcher, широко применяемых в различных отраслях промышленности и на предприятиях малого бизнеса.
Продукты для чистки высоким давлением
Преимущества впечатляют: более быстрая и качественная чистка с меньше потреблением энергии и более низким загрязнением сточных вод. Чистящие средства Kärcher дают превосходный результат в промышленности, торговле и пищевой промышленности. Моющие средства для аппаратов высокого давления отлично сбалансированы.
Продукты для ручной чистки поверхностей
Все продукты Kärcher для ручной уборки специально разработаны с учетом требований сотрудников клининговых компаний. Они быстро и эффективно удаляют все типичные загрязнения без вреда для поверхности. Моющие средства для ручной уборки могут предложить много больше: приятный запах, современная экологическая безопасность, надежное дозирование и удобство использования за счет высокой эргономики бутылок.
Продукты для уборки полов
Моющие средства линейки имеют очень высокую эффективность и отличные результаты очистки, которые достигаются в кратчайшие сроки и с меньшими усилиями. В системе уборки Kärcher, машины, аксессуары и моющие средства идеально дополняют друг друга. Это делает работу проще, быстрее и удобнее. В тоже время, оптимальное защита оборудования и очищаемой поверхности добавляет преимущества.
- Для выведения пятен
- Для повседневной уборки
- Для промежуточной уборки
- Для общей чистки
- Для защиты и ухода за полами
Продукты для чистки ковров
Линейка средств CarpetPro нежно и эффектно очищает и защищает текстильные поверхности. Эта инновационная система уменьшает время очистки и сушки покрытия, тем самым защищая обрабатываемую поверхность, окружающую среду и ваш бюджет. Линейка средств CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Промывка ковров больше не необходимость, инкапсулированная грязь просто удаляется пылесосом для сухой уборки при последующей чистки ковра. Ковры быстро высыхают и готовы к дальнейшей эксплуатации в кратчайшие сроки.
Продукты для очистки деталей
В промышленном производстве миллионы частей должны очищаться каждый день перед тем как установить их или чтобы нанести какое-то покрытие. Требования к очистке, защите поверхности и отсутствию остатков чрезвычайно высоки в этой сфере. Специально для этого Компания Керхер разработала высокоэффективные чистящие средства для очистителей деталей Karcher Bio PC 100 и PC 200. Как результат данные очистители деталей получили награду "Automechanika Award". Все средства без использования нитрилоуксусной кислоты (NTA-Free) и без использования летучих органических соединений (VOC-Free).
Реагенты для водоподготовки
Керхер предлагает подходящие чистящие средства для бесперебойной работы и отличных результатов очистки. Все средства были опробованы и протестированы в течение нескольких лет и прекрасно адаптированы к системам очистки.
- Для очистки водного диспенсера
- Для очистки загрязненной воды
Продукты для мойки автомобилей
Чистящие средства специально разработаны для различного уровня жесткости воды и подходят для систем мойки автомобилей Karcher. Специальные компоненты защищают металл от коррозии в местах контакта с водой. Продукты Керхер ASF экологически безопасны, благодаря специальным формулам
Продукты для очистки емкостей
Для очистки цистерн и контейнеров применяются специальные правила и требования. С новой серией TankPro, которая точно соответствует требованиям. У нас есть идеальное решение для всех требований по очистке, а также можем подобрать средство по индивидуальным требования к задаче очистки. Продукция является высококонцентрированной и поэтому экономичны и эффективны. В свою очередь их состав не вредит окружающей среде и здоровью человека, т.к не используются вредные вещества при производстве.
Санитарные помещения
Свежий запах; гелеобразная формула для лучшей адгезии; бережное отношение к очищаемым поверхностям и окружающей среде; ежедневная чистка; удаляет известковые отложения, грязь и жировые отложения; например для туалетов, писсуаров; некоторые продукты также используют микроорганизмы для удаления загрязнений; дезодорирующий и антибактериальный эффект.
Прочие принадлежности для уборочной техники
Наши принадлежности, обеспечивающие точное дозирование и эффективное нанесение чистящих средств, способствуют быстрому и легкому выполнению уборочных работ.
Паспорта безопасности
Здесь Вы найдете указания по технике безопасности при обращении с химическими продуктами.
Техника и чистящие средства от одного производителя. Оптимальный выбор: Kärcher
Профессионально занимаясь уборкой, Вы предъявляете к чистящим средствам самые высокие требования. Они должны быть высокоэффективными, защищать очищаемые поверхности, не повреждать уборочную технику, не причинять вреда природе и, разумеется, здоровью людей.
При этом для Вас исключительно важны как экономия времени, так и низкий расход чистящих средств. Все эти преимущества могут быть обеспечены только системой, включающей оптимально согласованные оборудование и средства для чистки и ухода, а также превосходный сервис. Именно такие системы предлагает Вам Kärcher – лидер на мировом рынке уборочной техники.
10 причин для выбора чистящих средств Kärcher
К принятию решения может подтолкнуть даже одна веская причина. Что же тогда можно сказать о 10 убедительных аргументах?
Только одно: они придают уверенность в правильности сделанного выбора.
- Высокоэффективные и экономичные формулы
Для изготовления чистящих средств Kärcher используется только высококачественное сырье. Это обеспечивает экономию за счет применения продуктов в очень малой дозировке.
- Запатентованная формула ASF
Многие продукты Kärcher изготовлены по формулам, стимулирующим сепарацию сточных вод в отстойниках. Обеспечивая ускоренное разделение водной и масляной фаз, они позволяют соблюдать строгие законодательные предписания.
-
Композиции с противокоррозионными и другими специальными присадками
Чистящие средств Kärcher разрабатываются специально для применения с оборудованием Kärcher. Благодаря этому обеспечивается эффективное удаление грязи в щадящем для техники режиме. В состав многих средств входят специальные ингредиенты, выполняющие функции защиты и ухода.
-
Баро- и термостойкость (до150 °C)
Чистящие средства Kärcher для аппаратов высокого давления разрабатываются с учетом особенностей их работы.
-
Постоянное усовершенствование в собственных лабораториях Kärcher
Состав чистящих средств все время улучшается в целях увеличения эффективности, сокращения времени воздействия и повышения экологической безопасности.
-
Ответственность за здоровье человека и состояние окружающей среды
Kärcher избегает необоснованного использования растворителей, тяжелых металлов и других ингредиентов, представляющих угрозу для здоровья людей и загрязняющих окружающую среду.
-
Минимизация объемов упаковочных материалов
Kärcher выпускает высококонцентрированные чистящие средства, что сокращает расход упаковочных материалов. Тем самым экономятся природные ресурсы и упрощается утилизация упаковки.
-
В расчете на высочайшие требования
Многие чистящие средства Kärcher допущены для применения в пищевой промышленности и могут использоваться на любых предприятиях, производящих продукты питания.
-
Высокая эффективность и свежий аромат
Для устранения неприятных запахов в состав многих чистящих средств Kärcher входят ароматизаторы (например, лимонное масло), создающие атмосферу свежести и чистоты.
-
Комплексная система из одних рук
За системными решениями Kärcher скрывается колоссальный опыт производства уборочной техники, принадлежностей к ней и чистящих средств. Большое преимущество для пользователей: все необходимое приобретается у одного поставщика, все вопросы решаются с одним партнером.
Рука об руку: исследования, разработки и производство
Выпускаемые компанией Kärcher средства для чистки и ухода столь же разнообразны и эффективны, сколь и уборочная техника, в которой они применяются, – ведь мы разрабатываем их специально для использования в машинах и аппаратах Kärcher. Только такой подход позволяет создавать системы, полностью раскрывающие функциональные возможности оборудования и чистящих средств. Осознавая это, мы всегда полагаемся на собственные научно-исследовательские кадры. Перспективные разработки – основа нашего успеха, лейтмотив всех наших замыслов и действий.
Значение исследований и разработок возрастает с ростом требований, предъявляемых не только к технике, но и ко всем иным аспектам чистки. Как добиться максимальной производительности и одновременно уменьшить нагрузку на окружающую среду? Как снизить расходы не в ущерб эффективности и качеству? Специалисты Kärcher неутомимо ищут ответы на эти вопросы. И находят оптимальные решения – в сотрудничестве с экспертами из самых разнообразных отраслей техники и химии, субпоставщиками и клининговыми компаниями.
Наши эксперты анализируют любые виды загрязнений, встречающихся на любых поверхностях, для нахождения профессиональных способов устранения, сбора и утилизации грязи. Все наши разработки являются системными в истинном смысле этого слова. Мы проводим их только в собственных лабораториях и создаем решения, продуманные со всех сторон. Высокая эффективность и экономичность чистящих средств Kärcher являются результатом более чем 30-летних научно-исследовательских работ. Являясь ведущим мировым производителем уборочной техники, мы уже много лет выступаем в качестве системного оферента, способного предложить покупателям самые прогрессивные технологии и ноу-хау.
Являясь системным оферентом, компания Kärcher не только разрабатывает собственные рецептуры чистящих средств для использования с уборочной техникой Kärcher, но и сама производит эти чистящие средства. Благодаря этому мы можем предложить покупателям качественные, высокоэффективные продукты и сократить объемы грузоперевозок, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.
Системный подход предполагает проектирование, производство и поставку не только уборочной техники, но и оптимально сочетающихся с ней чистящих средств. Располагая собственным производственным и фасовочным оборудованием, мы постоянно держим изготовление чистящих средств Kärcher под контролем, что гарантирует их высокое качество. Применение самых современных смесительных и фасовочных установок обеспечивает стабильное производство высокоэффективных продуктов в объемах, гарантирующих их оперативную поставку.
Гибкая производственная технология позволяет быстро и экономично затаривать продукт, приготавливаемый в смесительных резервуарах объемом 25.000 л, в любые емкости – от полулитровых бутылок до автоцистерн, вмещающих 20.000 л. Быстропереналаживаемое производство обеспечивает постоянное усовершенствование выпускаемой продукции. Кроме того, изготовление чистящих средств собственными силами и их складирование на месте производства способствуют решению экологических проблем благодаря отказу от необоснованных перевозок и осуществлению поставок во все страны мира непосредственно с завода.