Портативные мойки «Керхер» могут стать прекрасным приобретением для тех, кто часто путешествует и хочет даже в сложных дорожных условиях сохранять чистоту своего транспорта или других вещей. Такая техника не требует подключения к сети, поэтому будет незаменимой на дачах, где нет электричества. В интернет-магазине «Керхер» вы сможете выбрать и купить аккумуляторные мойки низкого и среднего давления под свои задачи.

Описание

Портативная мойка – это компактная беспроводная техника, использующаяся для удаления пыли и загрязнений различной интенсивности. Насос работает от встроенного либо съемного литий-ионного аккумулятора, создавая на выходе давление воды в несколько атмосфер. Индикатор (светодиодный или ЖК-дисплей) контролирует состояние текущего заряда батареи. Для расширения функциональных возможностей аппаратов предлагаются наборы аксессуаров.

Наш ассортимент

В каталоге интернет-магазина «Керхер» представлены следующие серии портативных моек:

ОС. Это компактные и легкие устройства низкого давления. Каждая модель ОС включает:

мягкую щетку, которая может крепиться к пистолету;

спиральный шланг 2,8 м для использования воды из альтернативных источников;

встроенный фильтр для очистки воды от механических загрязнений.

В комплект поставки входит веерное сопло (для удаления грязи с чувствительных поверхностей), съемный резервуар и ручной пистолет-распылитель.

KHB. В данную серию входят мойки среднего давления, предназначенные для легкой и быстрой уборки на приусадебном участке. Все аппараты комплектуются веерным соплом, аккумуляторной батареей 18 В. Серия КНВ имеет большое количество опциональных принадлежностей – насадку для чистки пеной, моечную щетку и другие, обеспечивающие высокое качество работы.

Чтобы купить выбранную портативную мойку и/или аксессуары к ней, воспользуйтесь «Корзиной» в нашем каталоге.