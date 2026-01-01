Серия Signature Line
Эксклюзивное предложение: в серию Signature Line* входят самые лучшие из инновационных аппаратов Kärcher для уборки в доме, которые украшает подпись Альфреда Керхера.
Изобретатель Альфред Керхер
Основатель нашей компании Альфред Керхер был страстным мечтателем и настоящим первопроходцем. Его имя ассоциируется с передовыми идеями и высочайшими стандартами качества. В честь него мы создали новую линейку продуктов класса High-End: Signature Line. Подпись Альфреда Керхера на корпусах этих аппаратов подчеркивает их инновационность и подтверждает высокие показатели эффективности и качества.
Выбирайте лучшее!
Не всегда легко выбрать лучший товар из широкого ассортимента. Самые эффективные из наших аппаратов для внутренней уборки выделяются на общем фоне высококачественной упаковкой и, разумеется, оригинальной подписью Альфреда Керхера. Высокотехнологичные модели серии Signature Line отличаются расширенной комплектацией, включающей порой уникальные аксессуары, разработанные специально для них.
Продление гарантии
Зарегистрировав любой из аппаратов серии Signature Line, вы автоматически получите на него дополнительный год гарантии. Также в приложении можно найти советы по подготовке аппарата к работе и найти рекомендации по его эксплуатации, позволяющие достичь наилучших результатов уборки.Продлить гарантию
Наши продукты серии Signature Line
* Ассортимент доступен только в избранных торговых организациях.