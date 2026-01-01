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Серия Signature Line

Эксклюзивное предложение: в серию Signature Line* входят самые лучшие из инновационных аппаратов Kärcher для уборки в доме, которые украшает подпись Альфреда Керхера.

Kärcher WV 7 Signature Line

 

Kärcher VC 7 Signature Line

 

Kärcher FC Signature Line

 

Kärcher SC Signature Line

 

Kärcher AF Signature Line

 

Изобретатель Альфред Керхер

Основатель нашей компании Альфред Керхер был страстным мечтателем и настоящим первопроходцем. Его имя ассоциируется с передовыми идеями и высочайшими стандартами качества. В честь него мы создали новую линейку продуктов класса High-End: Signature Line. Подпись Альфреда Керхера на корпусах этих аппаратов подчеркивает их инновационность и подтверждает высокие показатели эффективности и качества.

Портрет Альфреда Керхера

Выбирайте лучшее!

Не всегда легко выбрать лучший товар из широкого ассортимента. Самые эффективные из наших аппаратов для внутренней уборки выделяются на общем фоне высококачественной упаковкой и, разумеется, оригинальной подписью Альфреда Керхера. Высокотехнологичные модели серии Signature Line отличаются расширенной комплектацией, включающей порой уникальные аксессуары, разработанные специально для них. 

WV Signature Line

Продление гарантии

Зарегистрировав любой из аппаратов серии Signature Line, вы автоматически получите на него дополнительный год гарантии. Также в приложении можно найти советы по подготовке аппарата к работе и найти рекомендации по его эксплуатации, позволяющие достичь наилучших результатов уборки.

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Наши продукты серии Signature Line

* Ассортимент доступен только в избранных торговых организациях.

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