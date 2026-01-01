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Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB-M Skid (установка в тех. помещении)Решение для 2-8 постов

Передовая высокопроизводительная, надёжная и экономичная мойка самообслуживания для оборудования до восьми моечных постов.

Модульная концепция комплекса SB MU для оборудования от 4 до 8 моечных площадок самообслуживания обеспечивает его оснащение по индивидуальным пожеланиям заказчика и гибкие возможности последующего дооснащения. 5 основных компонентов комплекса – насосный модуль, водонагреватель, система умягчения и осмотической обработки воды, шкаф управления и оборудование для снабжения моечных площадок – устанавливаются в техническом помещении. Для облегчения монтажа и уменьшения связанных с ним затрат времени и средств модули устанавливаются на заводе на рамном каркасе. Удобный доступ ко всем компонентам обеспечивает простоту технического обслуживания, а высококачественные конструктивные элементы – высокую технологическую надежность. В зависимости от конкретных потребностей для каждой из моечных площадок может быть предусмотрено до 11 программ (предварительной очистки, основной мойки и ухода). Система пеноообразования Vario обеспечивает обработку пеной при помощи моечной щетки. При этом владелец комплекса может задавать желаемые расход воды и консистенцию пены (мокрую или сухую). Особые преимущества для клиентов мойки заключаются в простоте управления, высокой эргономичности рабочих инструментов и их удобном расположении, а также в наличии высокоэффективных программ мойки колес и инновационной программы ухода за лаковым покрытием с использованием пенополироли.

Особенности и преимущества
Интуитивное управление
  • Программы мойки, расположенные в рекомендованной последовательности, легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об остающемся времени мойки.
Эффективные программы мойки (макс. 11)
  • Клиентам автомоек больше нечего желать.
Предварительный монтаж модулей насосов на заводе
  • Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
  • Насосные модули проходят полную заводскую проверку работоспособности.
Пневматические дозирующие насосы
  • Использование концентрированных чистящих средств, высокая технологическая надежность.
Система пенной чистки Vario
  • Переключение режимов мокрой / сухой пены увеличивает вариативность.
Оптимальный доступ ко всем компонентам
  • Легкость в обслуживании.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочее давление (бар) 100 - 120
Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Мойка горячей водой (°C) макс. 60
Расход воды (на каждый насос) (л/ч) 500 / 900
Масса (без принадлежностей) (кг) 30
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2000 x 1000 x 2300
Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB-M Skid (установка в тех. помещении)Решение для 2-8 постов
Принадлежности
Чистящие средства
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