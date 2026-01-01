Модульная концепция комплекса SB MU для оборудования от 4 до 8 моечных площадок самообслуживания обеспечивает его оснащение по индивидуальным пожеланиям заказчика и гибкие возможности последующего дооснащения. 5 основных компонентов комплекса – насосный модуль, водонагреватель, система умягчения и осмотической обработки воды, шкаф управления и оборудование для снабжения моечных площадок – устанавливаются в техническом помещении. Для облегчения монтажа и уменьшения связанных с ним затрат времени и средств модули устанавливаются на заводе на рамном каркасе. Удобный доступ ко всем компонентам обеспечивает простоту технического обслуживания, а высококачественные конструктивные элементы – высокую технологическую надежность. В зависимости от конкретных потребностей для каждой из моечных площадок может быть предусмотрено до 11 программ (предварительной очистки, основной мойки и ухода). Система пеноообразования Vario обеспечивает обработку пеной при помощи моечной щетки. При этом владелец комплекса может задавать желаемые расход воды и консистенцию пены (мокрую или сухую). Особые преимущества для клиентов мойки заключаются в простоте управления, высокой эргономичности рабочих инструментов и их удобном расположении, а также в наличии высокоэффективных программ мойки колес и инновационной программы ухода за лаковым покрытием с использованием пенополироли.