Аппарат высокого давления для работы в режиме самообслуживания SB-M Skid (установка в тех. помещении)Решение для 2-8 постов
Передовая высокопроизводительная, надёжная и экономичная мойка самообслуживания для оборудования до восьми моечных постов.
Модульная концепция комплекса SB MU для оборудования от 4 до 8 моечных площадок самообслуживания обеспечивает его оснащение по индивидуальным пожеланиям заказчика и гибкие возможности последующего дооснащения. 5 основных компонентов комплекса – насосный модуль, водонагреватель, система умягчения и осмотической обработки воды, шкаф управления и оборудование для снабжения моечных площадок – устанавливаются в техническом помещении. Для облегчения монтажа и уменьшения связанных с ним затрат времени и средств модули устанавливаются на заводе на рамном каркасе. Удобный доступ ко всем компонентам обеспечивает простоту технического обслуживания, а высококачественные конструктивные элементы – высокую технологическую надежность. В зависимости от конкретных потребностей для каждой из моечных площадок может быть предусмотрено до 11 программ (предварительной очистки, основной мойки и ухода). Система пеноообразования Vario обеспечивает обработку пеной при помощи моечной щетки. При этом владелец комплекса может задавать желаемые расход воды и консистенцию пены (мокрую или сухую). Особые преимущества для клиентов мойки заключаются в простоте управления, высокой эргономичности рабочих инструментов и их удобном расположении, а также в наличии высокоэффективных программ мойки колес и инновационной программы ухода за лаковым покрытием с использованием пенополироли.
Особенности и преимущества
Интуитивное управление
- Программы мойки, расположенные в рекомендованной последовательности, легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об остающемся времени мойки.
Эффективные программы мойки (макс. 11)
- Клиентам автомоек больше нечего желать.
Предварительный монтаж модулей насосов на заводе
- Быстрый и недорогой монтаж в месте эксплуатации.
- Насосные модули проходят полную заводскую проверку работоспособности.
Пневматические дозирующие насосы
- Использование концентрированных чистящих средств, высокая технологическая надежность.
Система пенной чистки Vario
- Переключение режимов мокрой / сухой пены увеличивает вариативность.
Оптимальный доступ ко всем компонентам
- Легкость в обслуживании.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочее давление (бар)
|100 - 120
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Мойка горячей водой (°C)
|макс. 60
|Расход воды (на каждый насос) (л/ч)
|500 / 900
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|30
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|2000 x 1000 x 2300