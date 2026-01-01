8-800-1000-654
Пылесосы для золы. Пылесосы для каминов, печей и грилей

Предлагаемый Керхер пылесос для сбора золы и сухого мусора позволяет легко и безопасно удалять золу из каминов, банных печей и грилей. Каждый пылесос для камина оснащен мощной турбиной, обилием различных насадок для повышения удобства уборки и надежным фильтром гарантирующим отсутствие выбросов сажи в окружающую среду. Приобретая зольный пылесос Керхер вы делаете правильный выбор!

Главные преимущества

Ничто не помешает дышать чистым воздухом

Новый пылесос для золы Керхер AD невероятно долго работает с постоянной мощностью всасывания. Благодаря интегрированной системе очистки фильтра ReBoost можно увеличить силу всасывания всего одной кнопкой - практично, быстро и без усилий. Ручная очистка фильтра теперь в прошлом - больше нет необходимости останавливать уборку, чтобы восстановить силу всасывания.

Постоянно высокая сила всасывания для трудных загрязнений

чистка барбекю от золы

Аккумуляторный пылесос для золы и сухой уборки. Нет кабеля. Нет ограничений.

Для тех, кто не хочет приносить из подвала катушку с кабелем, чтобы пропылесосить гриль: с беспроводными пылесосами для золы это возможно. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power вместо кабелей. Аналогичное техническое оснащение, как, например, функция очистки фильтра Kärcher ReBoost - обычная производительность с дополнительной долей свободы.

 

Нет ничего проще и чище чем это

Однокомпонентная система фильтрации - металлический фильтр для грубой очистки и огнестойкий промежуточный фильтр удаляются одним движением без падающей золы и грязи.

Еще одно практичная особенность: ручка на контейнере позволяет опустошить его безопасно и комфортно. при этом руки будут чистыми.

Безупречно чисто: встроенный фильтр пылесоса AD 4 Premium не пропускает даже мелкие частицы пыли и грязи.

Ash vac Filter
Насадка для очистки пола и хромированные трубки делают модель AD 4 Premium универсальным пылесосом для сухой уборки
Насадка для пола
easy opening dust bin
Простое и быстрое открывание контейнера для сбора пыли
filter cleaning AD
Нажмите 3 раза – очистка фильтра всего одной кнопкой.
Easy handle ash vac
Практичная ручка на контейнере.
quick removal filter
Быстрое удаление плоского складчатого фильтра защиты электродвигателя
change of filter
Простая замена фильтра
parking position
Практичная парковочная позиция - всегда готов к работе
parking position AD 2
Практичная парковочная позиция − также с моделью AD 2.

Где купить пылесос для золы Керхер?

Это можно сделать в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень или заказать доставку в любой город России.

Подробности - 8-800-1000-654

