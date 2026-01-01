Пылесосы для золы. Пылесосы для каминов, печей и грилей
Предлагаемый Керхер пылесос для сбора золы и сухого мусора позволяет легко и безопасно удалять золу из каминов, банных печей и грилей. Каждый пылесос для камина оснащен мощной турбиной, обилием различных насадок для повышения удобства уборки и надежным фильтром гарантирующим отсутствие выбросов сажи в окружающую среду. Приобретая зольный пылесос Керхер вы делаете правильный выбор!
Главные преимущества
Ничто не помешает дышать чистым воздухом
Новый пылесос для золы Керхер AD невероятно долго работает с постоянной мощностью всасывания. Благодаря интегрированной системе очистки фильтра ReBoost можно увеличить силу всасывания всего одной кнопкой - практично, быстро и без усилий. Ручная очистка фильтра теперь в прошлом - больше нет необходимости останавливать уборку, чтобы восстановить силу всасывания.
Постоянно высокая сила всасывания для трудных загрязнений
Аккумуляторный пылесос для золы и сухой уборки. Нет кабеля. Нет ограничений.
Для тех, кто не хочет приносить из подвала катушку с кабелем, чтобы пропылесосить гриль: с беспроводными пылесосами для золы это возможно. Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power вместо кабелей. Аналогичное техническое оснащение, как, например, функция очистки фильтра Kärcher ReBoost - обычная производительность с дополнительной долей свободы.
Нет ничего проще и чище чем это
Однокомпонентная система фильтрации - металлический фильтр для грубой очистки и огнестойкий промежуточный фильтр удаляются одним движением без падающей золы и грязи.
Еще одно практичная особенность: ручка на контейнере позволяет опустошить его безопасно и комфортно. при этом руки будут чистыми.
Безупречно чисто: встроенный фильтр пылесоса AD 4 Premium не пропускает даже мелкие частицы пыли и грязи.
Где купить пылесос для золы Керхер?
Это можно сделать в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург (СПБ), Волгоград, Екатеринбург, Калиниград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тюмень или заказать доставку в любой город России.
Подробности - 8-800-1000-654